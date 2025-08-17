Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 06:58

Грабитель вынес из офиса в Петербурге 11 млн рублей и скрылся на «мерсе»

В Петербурге неизвестный похитил сумку с 11 миллионами рублей из офиса и скрылся

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил сумку с 11 миллионами рублей у сотрудника офиса и скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Момент похищения 11 миллионов рублей. Видео © Telegram / «Рен-ТВ»

На кадрах с места происшествия, опубликованных «Рен-ТВ», наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.

По предварительной информации, преступник действовал целенаправленно. Полиции уже удалось установить владельца Mercedes-Benz, на котором скрылся грабитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Из квартиры блокадников в Петербурге украли почти миллион: одну воровку поймали, вторая в бегах
Из квартиры блокадников в Петербурге украли почти миллион: одну воровку поймали, вторая в бегах

Ранее в Нижнем Новгороде «Гринч» украл из дома именинницы все подарки на день рождения. А в Петербурге ремонтник поджёг дверь пенсионерки после спора из-за денег.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar