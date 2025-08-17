Грабитель вынес из офиса в Петербурге 11 млн рублей и скрылся на «мерсе»
В Петербурге неизвестный похитил сумку с 11 миллионами рублей из офиса и скрылся
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил сумку с 11 миллионами рублей у сотрудника офиса и скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Момент похищения 11 миллионов рублей. Видео © Telegram / «Рен-ТВ»
На кадрах с места происшествия, опубликованных «Рен-ТВ», наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.
По предварительной информации, преступник действовал целенаправленно. Полиции уже удалось установить владельца Mercedes-Benz, на котором скрылся грабитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
