Грабитель вынес из офиса в Петербурге 11 млн рублей и скрылся на «мерсе»

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил сумку с 11 миллионами рублей у сотрудника офиса и скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Момент похищения 11 миллионов рублей. Видео © Telegram / «Рен-ТВ»

На кадрах с места происшествия, опубликованных «Рен-ТВ», наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.