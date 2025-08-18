«Бес попутал»: В Подмосковье мужчина помолился и украл крест-мощевик из церкви

Дмитровский суд приговорил местного жителя к штрафу за кражу креста-мощевика. Как признался вор сотрудниками подмосковного главка МВД, его «бес попутал».

Суд вынес приговор мужчине за кражу церковной реликвии в Московской области. Видео © ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил церковную реликвию из Никольского храма в селе Озерецкое. На кадрах видно, как злоумышленник целенаправленно вошёл в святыню, помолился, а потом спрятал крест в рюкзак, убедившись, что за ним никто не наблюдает.

Полицейские установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения и задержали его в частном доме на территории садового товарищества. При обыске украденный крест с мощами был обнаружен и изъят. Отмечается, что уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) было направлено в суд после сбора доказательств. Судья признал обвиняемого виновным, назначив ему денежный штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.