Модный приговор: Иностранец украл у пассажира в Пулково дорогой костюм и теперь поедет на нары
Неприятный инцидент омрачил пребывание в аэропорту Пулково для 39-летнего пассажира, направлявшегося в Махачкалу. У мужчины был похищен элегантный классический костюм-двойка с красным галстуков стоимостью 44 тысячи рублей.
Детали инцидента были раскрыты пресс-службой Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу. Как выяснилось, к краже оказался причастен 45-летний иностранный гражданин. По информации ведомства, он воспользовался моментом невнимательности потерпевшего: мужчина оставил свой портплед с синим костюмом без присмотра на скамейке в терминале аэропорта.
Похитив ценную вещь, злоумышленник поспешил покинуть Петербург, вылетев в Калининград. Однако его возвращение в Северную столицу стало роковым: здесь его уже ожидали сотрудники полиции, которые произвели задержание. Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
