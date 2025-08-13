Модный приговор: Иностранец украл у пассажира в Пулково дорогой костюм и теперь поедет на нары

Неприятный инцидент омрачил пребывание в аэропорту Пулково для 39-летнего пассажира, направлявшегося в Махачкалу. У мужчины был похищен элегантный классический костюм-двойка с красным галстуков стоимостью 44 тысячи рублей.

Иностранец украл костюм за ₽44 тысячи у пассажира в Пулково. Видео © Telegram/Транспортная полиция СЗФО

Детали инцидента были раскрыты пресс-службой Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу. Как выяснилось, к краже оказался причастен 45-летний иностранный гражданин. По информации ведомства, он воспользовался моментом невнимательности потерпевшего: мужчина оставил свой портплед с синим костюмом без присмотра на скамейке в терминале аэропорта.