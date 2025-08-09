Встреча Путина и Трампа
9 августа, 16:49

В сумке новосибирского школьника, на которого напал грабитель, был 1 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LeMann

У ребёнка, на которого напал грабитель в Новосибирске, в сумке было больше 1 миллиона рублей. Деньги снял в банкомате его отец, а потом отправил мальчика одного домой, сообщает SHOT.

Видео © SHOT

Но грабителя быстро настигла неудача — во время побега он утопил свою машину и был вынужден бежать пешком. Преступник до сих пор не пойман.

Напомним, в Новосибирске ищут мужчину, напавшего на ребенка с ножом — инцидент произошел на улице Татьяны Снежиной. Момент ограбления попал на видео. На кадрах видно, как школьник с двумя пакетами идет по безлюдной улице, а затем его преследует неизвестный, который угрожает ему и выхватывает сумку. Ребёнок кричал и звал на помощь.

