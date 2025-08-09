В сумке новосибирского школьника, на которого напал грабитель, был 1 млн рублей

У ребёнка, на которого напал грабитель в Новосибирске, в сумке было больше 1 миллиона рублей. Деньги снял в банкомате его отец, а потом отправил мальчика одного домой, сообщает SHOT.

Видео © SHOT

Но грабителя быстро настигла неудача — во время побега он утопил свою машину и был вынужден бежать пешком. Преступник до сих пор не пойман.