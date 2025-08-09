«Московских Бонни и Клайда» поймали в Серпухове с тремя сообщниками

В Серпухове задержаны пять человек, которые подозреваются в совершении ограбления в отделении «Почты Росси» на юге Москвы. Преступники были доставлены в районный отдел полиции для проведения следственных действий, в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.