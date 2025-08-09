«Московских Бонни и Клайда» поймали в Серпухове с тремя сообщниками
В Серпухове задержаны пять человек, которые подозреваются в совершении ограбления в отделении «Почты Росси» на юге Москвы. Преступники были доставлены в районный отдел полиции для проведения следственных действий, в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В городском округе Серпухове Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России, расположенного на юге Москвы», — отметила она.
Напомним, утром 8 августа мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков в столице. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей. Сегодня утром в правоохранительных органах отчитались об их поимке.