9 августа, 09:05

«Московских Бонни и Клайда» поймали в Серпухове с тремя сообщниками

Пять человек задержаны в Серпухове по подозрению в нападении на почту в Москве

Обложка © Wikipedia / A.Savin

Обложка © Wikipedia / A.Savin

В Серпухове задержаны пять человек, которые подозреваются в совершении ограбления в отделении «Почты Росси» на юге Москвы. Преступники были доставлены в районный отдел полиции для проведения следственных действий, в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В городском округе Серпухове Московской области мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России, расположенного на юге Москвы», — отметила она.

Напомним, утром 8 августа мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков в столице. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей. Сегодня утром в правоохранительных органах отчитались об их поимке.

