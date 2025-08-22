В начале или в хвосте? Специалисты развеяли миф о «безопасном месте» в самолёте при крушении

Анализ десятков авиакатастроф с крайне малым числом спасённых, проведенный агентством Reuters, показал отсутствие корреляции между расположением места пассажира и его шансами на выживание. Специалисты по авиационной безопасности сходятся во мнении, что выживаемость определяется сложной, непредсказуемой совокупностью множества случайных факторов, исключающей возможность предугадать исход заранее.

За 60 лет агентство изучило 45 авиакатастроф с самолётами вместимостью свыше 50 пассажиров, где число выживших составляло от одного до пяти. Распределение спасённых по зонам лайнера было следующим: 3 в кабине пилотов, 2 среди бортпроводников в носовой части, 12 среди пассажиров в носовой части, 8 в центральной части, 17 среди пассажиров в хвостовой части и 2 среди бортпроводников в хвосте.

Согласно исследованию, концепция «безопасного места» в воздушном судне не выдерживает критики, так как выживаемость в катастрофах зависит от непредсказуемой совокупности ряда факторов, которые невозможно учесть при покупке билета.

Хасан Шахиди, генеральный директор Flight Safety Foundation, подчёркивает, что исход катастрофы определяется огромным числом взаимосвязанных переменных: углом и скоростью удара, типом поверхности (суша, вода, горы, лес), наличием огня или дыма, структурными особенностями лайнера и условиями эвакуации.