Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолёта

Вертолёт ВВС Ганы Z9, на борту которого находились министр обороны Эдвард Омане Боама и ещё семь человек, пропал с радаров вскоре после вылета из Аккры утром и, по предварительным данным, загорелся. На борту находились три члена экипажа и пять пассажиров, включая министра. Назначение полёта и личности других пассажиров неизвестны.