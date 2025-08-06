Министр обороны Ганы погиб при крушении вертолёта
Reuters: Министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама трагически погиб в авиакатастрофе
Обложка © Wikipedia / МСЭ из Женевы, Швейцария
Министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама трагически погиб в авиакатастрофе, сообщило агентство Reuters.
Вертолёт ВВС Ганы Z9, на борту которого находились министр обороны Эдвард Омане Боама и ещё семь человек, пропал с радаров вскоре после вылета из Аккры утром и, по предварительным данным, загорелся. На борту находились три члена экипажа и пять пассажиров, включая министра. Назначение полёта и личности других пассажиров неизвестны.
Спасательные службы обнаружили останки четырёх человек, полностью обгоревших в результате катастрофы. Вертолёт направлялся в город Обуаси, но уже через несколько минут после взлёта в 09:12 связь с ним оборвалась. Причины трагедии пока не установлены, однако эксперты склоняются к версиям о сложных погодных условиях или сбое в работе техники.
Ранее в Алма-Атинской области пропала связь с военным вертолётом EC-145, на борту которого находились три члена экипажа. Для поисков были мобилизованы силы и средства Министерства обороны и МЧС. Позже были найдены его обломки.