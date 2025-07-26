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Регион
26 июля, 07:15

В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолёта EC-145

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

В казахстанском озере Сорбулак, расположенном в Алма-Атинской области, обнаружены обломки вертолёта, который перестал отображаться на радарах 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.

В Казахстане найдены фрагменты пропавшего вертолёта. Фото © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

В Казахстане найдены фрагменты пропавшего вертолёта. Фото © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

«В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, использующие специальное оборудование, включая эхолоты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и подводные дроны. В поисково-спасательной операции задействовано около 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчёта и два воздушных судна МЧС.

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Напомним, в Алма-Атинской области в пятницу пропала связь с военным вертолётом EC-145, на борту которого находились три члена экипажа. Для поисков были мобилизованы силы и средства Министерства обороны и МЧС. На место крушения вылетела специальная комиссия для расследования обстоятельств произошедшего.

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Наталья Афонина
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