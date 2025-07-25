В Казахстане пропал военный вертолёт

Вертолёт ВВС Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа пропал во время планового перелёта в Алма-Атинской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

«Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелёта пропал с радаров вертолёт EC-145 Сил воздушной обороны Вооружённых Сил Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

По поручению министра обороны на место происшествия вылетела специальная комиссия для расследования обстоятельств инцидента. В ведомстве подчеркнули, что дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления новых данных.

EC-145 — многоцелевой вертолёт, широко используемый как в военных, так и в гражданских целях. В ВВС Казахстана машины этого типа эксплуатируются с 2010-х годов.