Все пилоты и специалисты на борту упавшего под Хабаровском вертолёта Ми-8 погибли

В Хабаровском крае спасатели не обнаружили выживших после крушения вертолёта Ми-8. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Всего на борту находилось пять человек. Экипаж не успел подать сигнал бедствия. Причины катастрофы выясняются.

«По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы», — уточнили в ведомстве.