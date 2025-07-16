Все пилоты и специалисты на борту упавшего под Хабаровском вертолёта Ми-8 погибли
МЧС: Выживших после крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае нет
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В Хабаровском крае спасатели не обнаружили выживших после крушения вертолёта Ми-8. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. Всего на борту находилось пять человек. Экипаж не успел подать сигнал бедствия. Причины катастрофы выясняются.
«По информации Росавиации, выживших нет. Спасатели МЧС России вместе с представителями следственных органов проведут обследование места крушения, обломков воздушного судна и поиск бортовых самописцев для установления обстоятельств авиакатастрофы», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 14 июля Ми-8 авиакомпании «Взлёт» вылетел в Магадан из Охотска. На борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время пилот не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. СК показал видео с места падения вертолёта.