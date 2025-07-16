В отношении владельца упавшего вертолёта Ми-8 проведут внеплановую проверку
Вертолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba
В Дальневосточной транспортной прокуратуре 16 июля сообщили об организации внеплановой проверки деятельности компании ООО АПК «Взлёт», которой принадлежал вертолёт Ми-8, обнаруженный разрушенным на территории Хабаровского края. По данным пресс-службы ведомства, проверочные мероприятия начались после обнаружения обломков воздушного судна.
Представители Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратуры уточнили, что следственные органы ведут расследование по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.
Ранее сообщалось, что пропавший вертолёт выполнял рейс из Охотска в Магадан с пятью людьми на борту — тремя членами экипажа и двумя техниками. Судно, вылетевшее 14 июля, должно было прибыть в пункт назначения к 19:00 по местному времени, но связь с ним прервалась. Спустя три дня поисков фрагменты воздушного судна были обнаружены в районе мыса Гадикан в 130 км от Охотска.