В отношении владельца упавшего вертолёта Ми-8 проведут внеплановую проверку

В Дальневосточной транспортной прокуратуре 16 июля сообщили об организации внеплановой проверки деятельности компании ООО АПК «Взлёт», которой принадлежал вертолёт Ми-8, обнаруженный разрушенным на территории Хабаровского края. По данным пресс-службы ведомства, проверочные мероприятия начались после обнаружения обломков воздушного судна.