Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным

Обломки вертолёт Ми-8, который 14 июля вылетел из посёлка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружены в районе мыса Гадикан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. К месту для обследования территории, направляются спасатели.

Летательный аппарат, эксплуатантом которого является ООО «АПК «Взлёт», направлялся к месту своей постоянной дислокации в Магадане. На борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал.

По данным оперативных служб, комментарий которых приводит ТАСС, вертолёт был найден в труднодоступной местности, где невозможна посадка. Представители компании «Дальнереченск авиа» сообщили, что машина сильно повреждена. По предварительным данным, экипаж погиб.