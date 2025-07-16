Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 02:38

Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обломки вертолёт Ми-8, который 14 июля вылетел из посёлка Охотск Хабаровского края в Магадан, обнаружены в районе мыса Гадикан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. К месту для обследования территории, направляются спасатели.

Летательный аппарат, эксплуатантом которого является ООО «АПК «Взлёт», направлялся к месту своей постоянной дислокации в Магадане. На борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал.

По данным оперативных служб, комментарий которых приводит ТАСС, вертолёт был найден в труднодоступной местности, где невозможна посадка. Представители компании «Дальнереченск авиа» сообщили, что машина сильно повреждена. По предварительным данным, экипаж погиб.

Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем
Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем

Ранее Life.ru писал, что в поисках пропавшего вертолёта были задействованы воздушные экипажи МЧС. Спасатели вылетели на поисковые работы из Магадана.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar