Спасатели МЧС вылетели из Магадана на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Магаданские спасатели во вторник, 15 июля, присоединились к масштабным поискам пропавшего вертолёта Ми-8, который не вышел на связь 14 июля, совершая перелёт из посёлка Охотск Хабаровского края в Магадан.

По информации ГУ МЧС России по Магаданской области, вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой спасателей на борту вылетел из Магадана. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения воздушной разведки и поисковых работ в районе предполагаемого исчезновения судна.

Спасатели вылетели на поиски вертолёта Ми-8. © Telegram / МЧС России

По предварительным данным, на борту пропавшего воздушного судна находились пять человек. Инцидент произошёл 14 июля, когда вертолёт, следовавший по маршруту Охотск – Магадан, не вышел на связь в назначенное время.