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14 июля, 09:32

Авиацию подняли для поисков пропавшего по пути в Магадан вертолёта Ми-8

Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov from Odintsovo

Обложка © Wikipedia / Dmitry Terekhov from Odintsovo

В Хабаровском крае к поискам вертолёта Ми-8Т компании «АПК «Взлёт» привлекли авиацию. На место вылетели спасательные самолёт и вертолёт, сообщает Росавиация.

Из Магадана на поиски отправили самолёт Ан-26 со спасателями, а из Охотска — вертолёт Ми-8. Также готов к вылету из Хабаровска вертолёт Ми-8 МЧС России.

Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем
Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем

Напомним, вертолёт Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан, исчез с радаров. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Вертолёт, принадлежащий АПК «Взлёт», должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, однако связь с ним пропала.

Анастасия Никонорова
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