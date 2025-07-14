Авиацию подняли для поисков пропавшего по пути в Магадан вертолёта Ми-8

Из Магадана на поиски отправили самолёт Ан-26 со спасателями, а из Охотска — вертолёт Ми-8. Также готов к вылету из Хабаровска вертолёт Ми-8 МЧС России.

Напомним, вертолёт Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан, исчез с радаров. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Вертолёт, принадлежащий АПК «Взлёт», должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, однако связь с ним пропала.