Вертолёт Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан, на его борту находится 5 человек, 3 члена экипажа и 2 техника. Об этом сообщает ТАСС.

Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19.00 местного времени, но на связь не вышел. Ми-8 принадлежит АПК «Взлёт», сейчас борт ищут.