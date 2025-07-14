Вертолёт Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан
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Вертолёт Ми-8 пропал по пути из Охотска в Магадан, на его борту находится 5 человек, 3 члена экипажа и 2 техника. Об этом сообщает ТАСС.
Борт должен был прибыть в пункт назначения в 19.00 местного времени, но на связь не вышел. Ми-8 принадлежит АПК «Взлёт», сейчас борт ищут.
А ранее вертолёт Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в Тверской области. Причиной ЧП стал отказ двигателя. Вертолёт летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеёво. Проблемы с двигателем начались спустя некоторое время после взлёта. В результате пришлось садить винтокрылую машину в поле.