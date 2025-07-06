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6 июля, 10:30

В Эстонии вертолёт с пассажирами рухнул между островами в Балтийском море

ERR: Вертолёт упал в Балтийском море в Эстонии, находившиеся на борту люди живы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Балтийском море у берегов Эстонии потерпел крушение вертолёт. Об этом информирует телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные эстонского департамента полиции и пограничной охраны. Известно, что воздушное судно рухнуло в воду между островами Вилсанди и Сааремаа.

«В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает по мск. Прим. Life.ru, — указано в сообщении.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту, выжили. Их удалось обнаружить и установить с ними связь.Точное число лиц, летевших на воздушном судне, пока не разглашается. Спасательные работы продолжаются.

Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем
Вертолёт с 6 членами экипажа вынужденно сел в поле под Тверью с отказавшим двигателем

Ранее сообщалось, что у побережья индонезийского острова Бали затонул паром, на котором находилось 65 человек. В результате катастрофы 61 человек считается пропавшим без вести. Спасателям удалось спасти лишь четверых выживших.

Ольга Сливченко
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