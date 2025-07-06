В Эстонии вертолёт с пассажирами рухнул между островами в Балтийском море

В Балтийском море у берегов Эстонии потерпел крушение вертолёт. Об этом информирует телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные эстонского департамента полиции и пограничной охраны. Известно, что воздушное судно рухнуло в воду между островами Вилсанди и Сааремаа.

«В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа упал вертолёт. Информация о ЧП поступила в Центр тревоги в 11.15 (совпадает по мск. — Прим. Life.ru)», — указано в сообщении.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту, выжили. Их удалось обнаружить и установить с ними связь.Точное число лиц, летевших на воздушном судне, пока не разглашается. Спасательные работы продолжаются.