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3 июля, 01:15

У берегов Бали затонул паром, более 60 человек пропали без вести

Затонувший у берегов Бали паром. Обложка © Shipspotting / Gerolf Drebes

Затонувший у берегов Бали паром. Обложка © Shipspotting / Gerolf Drebes

Паром с 65 людьми на борту затонул в ночь на четверг у побережья индонезийского острова Бали. По данным агентства AFP, в результате крушения пропали без вести 61 человек.

Инцидент произошёл около 23:20 по местному времени (18:20 мск в среду). На момент катастрофы на судне находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить и эвакуировать лишь четверых человек.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции. Причины катастрофы устанавливаются.

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Корабль с автомобилями из Китая затонул на пути в Мексику

Ранее в Суэцком заливе произошла трагедия: буровая установка ушла под воду. В результате этого инцидента погибли четыре человека, а судьба ещё шести остаётся неизвестной.

Артём Гапоненко
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