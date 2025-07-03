У берегов Бали затонул паром, более 60 человек пропали без вести

Паром с 65 людьми на борту затонул в ночь на четверг у побережья индонезийского острова Бали. По данным агентства AFP, в результате крушения пропали без вести 61 человек.

Инцидент произошёл около 23:20 по местному времени (18:20 мск в среду). На момент катастрофы на судне находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить и эвакуировать лишь четверых человек.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции. Причины катастрофы устанавливаются.