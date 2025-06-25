Корабль с автомобилями из Китая затонул на пути в Мексику

Судно Morning Midas с 3 тысячами автомобилей ушло под воду вечером 24 июня примерно в 640 километрах от побережья Аляски. Пожар, вспыхнувший на одной из палуб, вынудил экипаж покинуть корабль. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным компании Zodiac Maritime, базирующейся в Лондоне и владеющей судном, разрушения, вызванные огнём, в сочетании с суровыми погодными условиями привели к его затоплению. На борту находилось около 3 тысяч автомобилей, включая приблизительно 800 электромобилей.

Большинство машин были произведены в Китае и направлялись в Мексику. Несмотря на то, что возгорания на судах с электроникой и аккумуляторами случаются, прямых доказательств того, что огонь возник из-за литиевых батарей, пока не представлено.