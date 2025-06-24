У берегов Франции нашли затонувший в XVI веке загадочный корабль
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На дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.
Военно-морские силы Франции проводили глубоководную операцию, когда гидролокатор зафиксировал крупный объект на дне. Камера, погружённая в воду, передала изображение очертаний старинного корабля.
Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье. Специалисты определили, что это торговое судно длиной около 30 метров и шириной 7 метров. Корабль находится на глубине 2600 метров, что делает его самым глубоким среди затонувших судов у французского побережья.
Трюмы оказались заполнены керамической посудой, металлическими прутами, двумя кастрюлями, шестью пушками и якорями. Археологи отметили хорошее состояние находок. Причина затопления остаётся неясной, кормовая часть трюма пуста — это необычно для торговых судов того времени.
Ранее исследователи нашли среди обломков легендарного «Титаника» редкое ожерелье из чёрного стекла. Находка открыла новые детали моды 1912 года. Вероятно, его владелец погиб при катастрофе, или же украшение потерял кто-то из выживших в хаосе. Учёные отметили, что ожерелье, проведшее под водой многие десятилетия, пережило «катастрофу, время и природу».