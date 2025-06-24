У берегов Франции нашли затонувший в XVI веке загадочный корабль

На дне Средиземного моря у юго-восточного побережья Франции нашли остатки судна, которое затонуло в XVI веке при таинственных обстоятельствах. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Военно-морские силы Франции проводили глубоководную операцию, когда гидролокатор зафиксировал крупный объект на дне. Камера, погружённая в воду, передала изображение очертаний старинного корабля.

Кораблекрушение произошло рядом с населённым пунктом Раматюэль, недалеко от Сен-Тропе на Лазурном побережье. Специалисты определили, что это торговое судно длиной около 30 метров и шириной 7 метров. Корабль находится на глубине 2600 метров, что делает его самым глубоким среди затонувших судов у французского побережья.

Трюмы оказались заполнены керамической посудой, металлическими прутами, двумя кастрюлями, шестью пушками и якорями. Археологи отметили хорошее состояние находок. Причина затопления остаётся неясной, кормовая часть трюма пуста — это необычно для торговых судов того времени.