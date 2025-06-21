В обломках «Титаника» нашли уникальное ожерелье из чёрного стекла

Исследователи нашли редкое ожерелье из чёрного стекла среди обломков легендарного «Титаника». Оно получило повреждения и оказалось в груде останков, но учёным удалось извлечь его фрагменты, сообщает Daily Mail.

Ожерелье подняли сотрудники RMS Titanic Inc. Эта организация обладает единственным законным правом поднимать вещи с борта «Титаника». Специалистам пришлось работать с большой осторожностью, чтобы не повредить материал. На глубине 3800 метров высокое давление и различные физико-химические процессы образовали жесткий осадок на морском дне. Это значительно усложняло задачу.

Найденное в обломках «Титаника» ожерелье. Видео © RMS Titanic Inc.

Позже учёным удалось восстановить изделие. Ожерелье украшали сердцевидные бусины и восьмиугольные элементы из чёрного стекла, которые образовывали сложный узор. Эта находка открывает новые возможности для изучения моды 1912 года, когда чёрные украшения из таких материалов пользовались популярностью.

Теперь установить личность владельца этого ожерелья невозможно. Вероятно, его владелец погиб при катастрофе, или же украшение потерял кто-то из выживших в хаосе. Учёные отметили, что ожерелье, проведшее под водой многие десятилетия, пережило «катастрофу, время и природу».