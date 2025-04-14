Загадка «Титаника»: Чем занимался персонал суперлайнера до последнего момента После трёхмерного сканирования останков легендарного судна стало ясно, что мужественная команда продолжала обеспечивать электричеством тонущее судно вплоть до того момента, как оно раскололось надвое и несколько минут спустя по частям пошло ко дну. 13 апреля, 21:27 Обследование обломков «Титаника» показало героизм рабочих на борту тонущего судна. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Этот монумент стоит в британском Саутгемптоне, откуда отплывал «Титаник», и он посвящён 35 судомеханикам парохода. Командовал ими моряк Джозеф Белл, который не пытался спастись и погиб вместе с ними 15 апреля 1912 года.

Монумент в память о погибших судомеханиках «Титаника». Фото © Wikipedia

Благодаря знаменитому фильму Джеймса Кэмерона, наверное, все могут представить себе тот момент, когда «Титаник» распался надвое и после этого в течение пары минут скрылся под водой. Нос и корма лежат теперь почти в 800 метрах друг от друга. Так вот, их недавнее новое обследование подтверждает, что в ту минуту в котельных оставались люди, которым обязаны многие выжившие.

Айсберг, как известно, был замечен в 23:39 по местному времени — за минуту до удара. Он шёл прямо по курсу. Экипаж попытался увести судно в сторону. Впоследствии стало ясно, что лучше бы столкновение было лобовым, чем по касательной.

Специалисты пришли к выводу, ледяная глыба не пропорола обшивку, а скорее пробивала её давлением. Она прошла по правому борту в носовой части, где располагались три грузовых отсека и две из шести котельных. В 6-ю котельную хлынула вода, рабочие бросились прочь, их развернули обратно: надо было срочно гасить топки во избежание взрывов. Стоит сказать, что кочегары и вообще на самом деле большая часть экипажа никакой специальной морской подготовки не проходили. Как действовать в чрезвычайной ситуации на борту, их не учили. Некоторых вообще взяли на службу на «Титаник» за несколько дней до отплытия.

Фредерик Барретт, главный кочегар в котельной № 6 на борту «Титаника» (выжил, давал показания во время расследования причин трагедии). Фото © Wikipedia

Соседнюю 5-ю котельную тоже пробило, но не так сильно. Остальные четыре продолжали работать и обеспечивать выработку электричества, то есть освещение на борту во время эвакуации и возможность для радистов передавать сигнал SOS.

Примерно через час после удара уже выпускали пар из ещё одной котельной – 4-й. Одновременно пытались откачивать воду. Всем этим и командовал Джозеф Белл. Ему был 51 год. В 5-й котельной оставались люди, когда в 00:45 вода хлынула и туда. Два механика погибли.

Главный механик на борту парохода «Титаник» Джозеф Белл. Фото © Wikipedia

В 01:35 радисты передавали: «Затапливается машинное отделение». Лишь примерно к тому времени начали ощущаться перебои с электричеством. Старшие механики сказали истопникам, что те могут подняться на палубу. И часть из них стали выбираться. Кто смог пробраться через давку, стал помогать спускать шлюпки и загружать людей. Был момент, когда несколько кочегаров сами забрались в шлюпку, и моряк Чарльз Лайтоллер наставил на них револьвер и велел вернуться на борт.

Но многие вообще не стали уходить — так и оставались в машинном отделении и бросали уголь в печи. В третьем часу ночи на борту уже был тусклый свет. В первом классе ещё играли в карты и о чём-то беседовали в курительном салоне, а внизу всё грохотало, разбивалось и рушилось. Судовой пекарь Чарльз Джокин (остался жив) бросал в воду стулья, шезлонги, всё подряд — несколько минут спустя обезумевшие от паники люди в ледяной воде (минус 2 по Цельсию, не замерзала только из-за солёности) хватались за всё это как за плавсредства.

Чарльз Джокин, судовой пекарь на борту «Титаника». Фото © Wikipedia

В 02:15 судно дёрнулось. Наклон составлял 20–25 градусов. Показались гребные винты. Рухнула и раздавила людей одна из дымовых труб. В 02:17 свет замерцал и потух. В 02:18 пароход разломился примерно в том месте, где стояла третья дымовая труба. На борту ещё были сотни людей. Нос пошёл вниз сразу, за ним корма. В 02:20 всё скрылось под водой, люди оказались в океане. Большинство погибли примерно в течение получаса или даже гораздо раньше. Оставшимся в живых труднее всего было потом рассказывать о криках. Из 2224 человек, которые в общей сложности были на борту «Титаника», выжили 710.

Визуализация хронологии гибели «Титаника». Фото © Wikipedia / Wiska Bodo

В наши дни исследователи останков парохода спешат собрать как можно больше данных: по прогнозам, в ближайшие десятилетия океан может окончательно разрушить «Титаник» и превратить его в осадок на дне. Недавно удалось сделать новую серию фотоснимков, с помощью цифровых технологий провести «цифровое сканирование» обломков и снова рассмотреть их во всех деталях. И хотя подобное уже ранее проделывалось, всё равно удалось увидеть что-то новое.

Вид на котлы на месте разлома «Титаника» надвое перед затоплением. Кадр из видео © YouTube / Magellan

К примеру, на месте распада судна надвое рассмотрели участок, где располагалась одна из котельных, и там заметили вогнутость котлов — по словам специалистов, это означает, что они всё ещё работали в момент затопления. Кроме того, в системе подачи пара в турбины клапан так и остался во включённом положении.

На этом изображении, по словам специалистов, виден клапан подачи пара, который на момент затопления «Титаника» оставался во включённом положении. Кадр из видео © YouTube / Magellan

По мнению исследователей «Титаника», всё это наглядные подтверждения героизма людей, которые до последнего помогали другим спасаться, понимая, что для них самих шансов практически нет. Среди них были очень молодые. К примеру, Джим Фаррелл, ему был 21 год. Вообще истопников на «Титанике» было более полутора сотен. Их называли Black Gang — «чёрная команда». Выжило из них 45 человек.

Авторы Адель Романенкова