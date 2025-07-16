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16 июля, 05:19

Сгоревший вертолёт Ми-8 сняли на видео на горе под Хабаровском, экипаж на связь не выходит

СК опубликовал видео с места падения вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Обложка © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Склоны горы в Хабаровском крае, где обнаружен упавший вертолёт Ми-8, сняли на видео. Сгоревшее судно лежит в 130 километрах к северо-востоку от посёлка Охотск, откуда оно вылетело 14 июля. Кадры опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Место падения вертолёта Ми-8. Видео © Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков вертолёта. Данные о пострадавших уточняются», – сообщили следователи.

Судно авиакомпании «Взлёт» 14 июля вылетело к месту своей постоянной дислокации в Магадане из Охотска. На борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. В поисках пропавшего вертолёта были задействованы воздушные экипажи МЧС.

Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным
Пропавший в Хабаровском крае вертолёт Ми-8 найден разрушенным
Андрей Бражников
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