Сгоревший вертолёт Ми-8 сняли на видео на горе под Хабаровском, экипаж на связь не выходит

Склоны горы в Хабаровском крае, где обнаружен упавший вертолёт Ми-8, сняли на видео. Сгоревшее судно лежит в 130 километрах к северо-востоку от посёлка Охотск, откуда оно вылетело 14 июля. Кадры опубликовало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Судно авиакомпании «Взлёт» 14 июля вылетело к месту своей постоянной дислокации в Магадане из Охотска. На борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. В установленное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. В поисках пропавшего вертолёта были задействованы воздушные экипажи МЧС.