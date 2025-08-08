Встреча Путина и Трампа
8 августа, 06:56

Пилот с инфарктом посадил вертолёт с пассажирами на вулкан на Камчатке и умер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

На территории Кроноцкого заповедника, на склоне вулкана Крашенинникова, вертолёт Robinson совершил экстренную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия пилота. Во время полёта специалисту внезапно стало плохо с сердцем, что вынудило его срочно приземлиться. Об этом сообщает SHOT.

Несмотря на сердечный приступ, пилот сумел контролировать ситуацию и безопасно посадил машину, одновременно сообщив о своём критическом состоянии. В это время была организована подготовка санитарного рейса для скорейшей эвакуации пострадавшего.

Несмотря на оперативные меры, состояние пилота резко ухудшилось, и он скончался прямо на борту воздушного судна. По предварительным данным, в салоне находились также пассажиры, чьё состояние и количество не уточняются.

Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Ранее Life.ru сообщал об авиакатастрофе, которая произошла в Амурской области 24 июля. Там разбился пассажирский Ан-24, державший путь в Тынду из Хабаровска. На борту было 48 человек, включая пять детей. Выживших нет. В Тынде, Хабаровске и Благовещенске возникли мемориалы в память о погибших, а в регионах был объявлен траур.

Владимир Озеров
