Пилот с инфарктом посадил вертолёт с пассажирами на вулкан на Камчатке и умер
На территории Кроноцкого заповедника, на склоне вулкана Крашенинникова, вертолёт Robinson совершил экстренную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия пилота. Во время полёта специалисту внезапно стало плохо с сердцем, что вынудило его срочно приземлиться. Об этом сообщает SHOT.
Несмотря на сердечный приступ, пилот сумел контролировать ситуацию и безопасно посадил машину, одновременно сообщив о своём критическом состоянии. В это время была организована подготовка санитарного рейса для скорейшей эвакуации пострадавшего.
Несмотря на оперативные меры, состояние пилота резко ухудшилось, и он скончался прямо на борту воздушного судна. По предварительным данным, в салоне находились также пассажиры, чьё состояние и количество не уточняются.
