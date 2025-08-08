Пилот с инфарктом посадил вертолёт с пассажирами на вулкан на Камчатке и умер

На территории Кроноцкого заповедника, на склоне вулкана Крашенинникова, вертолёт Robinson совершил экстренную посадку из-за резкого ухудшения самочувствия пилота. Во время полёта специалисту внезапно стало плохо с сердцем, что вынудило его срочно приземлиться. Об этом сообщает SHOT.

Несмотря на сердечный приступ, пилот сумел контролировать ситуацию и безопасно посадил машину, одновременно сообщив о своём критическом состоянии. В это время была организована подготовка санитарного рейса для скорейшей эвакуации пострадавшего.