Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе
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Расследование катастрофы истребителя Су-30 в Иркутске продолжается: обвинения предъявлены шестерым сотрудникам авиационного завода. Об этом рассказал руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексей Александров в беседе с «Интерфаксом».
По информации Александрова, уголовное дело осложнено высокой сложностью, необходимостью допросов свидетелей в разных регионах страны и проведения обширного комплекса экспертиз. Шестерым работникам Иркутского авиационного завода, входящего в состав ПАО «Корпорация Иркут», инкриминируют превышение должностных полномочий и халатность, предусмотренные статьями 286 и 293 Уголовного кодекса РФ.
Александров уточнил, что, согласно результатам лётно-технической экспертизы, причиной крушения стала потеря экипажем работоспособности из-за гипоксии, вызванной вдыханием азота, поступавшего из бортовой кислородной системы самолёта.
Авиакатастрофа произошла 23 октября 2022 года в частном секторе Иркутска. Истребитель Су-30 рухнул на жилой район, вызвав пожар на площади 200 кв. м и повредив одноэтажный двухквартирный дом. Оба пилота погибли, но среди местных жителей жертв удалось избежать. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.