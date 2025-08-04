Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 задохнулись в воздухе

Расследование катастрофы истребителя Су-30 в Иркутске продолжается: обвинения предъявлены шестерым сотрудникам авиационного завода. Об этом рассказал руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексей Александров в беседе с «Интерфаксом».

По информации Александрова, уголовное дело осложнено высокой сложностью, необходимостью допросов свидетелей в разных регионах страны и проведения обширного комплекса экспертиз. Шестерым работникам Иркутского авиационного завода, входящего в состав ПАО «Корпорация Иркут», инкриминируют превышение должностных полномочий и халатность, предусмотренные статьями 286 и 293 Уголовного кодекса РФ.

Александров уточнил, что, согласно результатам лётно-технической экспертизы, причиной крушения стала потеря экипажем работоспособности из-за гипоксии, вызванной вдыханием азота, поступавшего из бортовой кислородной системы самолёта.