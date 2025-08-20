«Толчок к переменам»: Жизнь каких знаков зодиака круто повернётся после летнего парада планет

В ночь с 18-го на 19-е число, около четырёх утра, ещё можно было наблюдать летний парад планет — Меркурий, Венеру, Юпитер и Луну на ночном небе. Теперь — официально всё. Следующий парад планет будет только 28 февраля 2026 года. О том, что это всё значит для знаков зодиака, расскажем в материале.

«Парад планет — двойственное явление по своему эффекту, — говорит астролог Борис Зак. — С одной стороны, он даёт толчок к переменам в обществе. С другой стороны, в парад попадают две ретроградные планеты: Сатурн и Нептун, которые могут сделать эти перемены если не проблемными, то точно беспокойными». Таким образом эксперт даёт нам понять, что скучно точно не будет, а далее он же кратко пояснит, какие именно перемены ждут представителей каждого из знаков зодиака.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен. Им время после парада планет принесёт успехи на твёрдой почве. Фото © «Шедеврум»

У астролога хороший прогноз для представителей знака зодиака Овен. Он так и сказал: «Овнам по гороскопу парад планет несёт удачу в семейных вопросах и делах, связанных с недвижимостью». В целом людям огненного знака лучше оставаться «на земле», посвящать время родным и близким. Личная жизнь тоже входит в эту категорию, в ней могут наметиться интересные движения. А мудрое распоряжение недвижимым имуществом, включая землю, например фамильным поместьем или «дальневосточным гектаром», принесёт в дом и финансовое благосостояние.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец. Не сторонитесь курсов после парада планет — это полезное образование. Фото © «Шедеврум»

Тельцам по гороскопу парад планет «подарит возможность получить быстрое и полезное образование, а также извлечь выгоду из общения с друзьями, соседями, братьями, сёстрами». Присматривались к онлайн-курсу на электромонтёра в количестве 72 учебных часов? После парада планет наступит час, когда это образование окажется не только интересным, но и полезным. А общение с дальним кругом родственников и социальным окружением «на районе» поможет проявить себя и найти первые заказы.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы. Вас ждёт прорыв. Но прорыв чего? Кажется, чего-то денежного. Фото © «Шедеврум»

Наш астролог таинственно заметил, что Близнецов по гороскопу «ждёт прорыв в финансовой сфере». Пока неизвестно, что это будет за прорыв, но можно попробовать спешно к нему подготовиться. Интересно, речь о доходах или расходах? И как будет оформлен этот «прорыв»? В форме инвестиций, тринадцатых зарплат или щедрых подарков? Звёзды могут только указать путь, но дорогу осилит идущий.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак. Звёзды не подготовили для вас ничего материального. Пока что. Фото © «Шедеврум»

Раки по гороскопу смогут после парада планет усилить личную харизму и привлекательность. Каких-то материальных благ в прогнозе не было, но «привлекательность» мягко намекает на то, что уже в сентябре противоположный пол потянет к вам, будто магнитом. И вообще, иногда настоящее сокровище — это харизма, которую мы приобрели, пока это сокровище искали.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев. Астролог Борис Зак восхищается вашей работоспособностью. Фото © «Шедеврум»

«Львы по гороскопу в этом году работают как настоящие сыщики, и парад планет даст им возможность раскрыть новые важные тайны», — говорит астролог Борис Зак. За все усилия должно быть назначено достойное вознаграждение, а если трудовая деятельность сопряжена с «прокачкой» интеллекта, то тут, видимо, и до повышения уже недалеко. Вы можете раскрыть интересные тайны о своей семье, о своих талантах или о своём внутреннем мире.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева. Кажется, самое время стать общественником. Уже скоро начнётся Девин сектор на зодиакальном круге. Фото © «Шедеврум»

Наш эксперт подчёркивает: «Девы по гороскопу получат шанс на успех в общественной деятельности». Это значит, что пора поактивнее проявлять себя в садовых и жилищных товариществах, а ещё подумайте: может, у вас лежит душа к помощи другим людям? По открытым данным, в России сейчас сильно не хватает НКО, связанных с поддержкой пенсионеров, людей с инвалидностью. А ещё нужно больше некоммерческих организаций по защите прав потребителей и экологии. Может, это ваш шанс?

Что ждёт остальные знаки зодиака после парада планет?

Знак зодиака Водолей, например. Он укрепит своё здоровье. Знак зодиака Козерог — он встретит свою любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Thanumporn Thongkongkaew

Борис Зак также прокомментировал, чего стоит ждать представителям других знаков зодиака. По его словам, Весы по гороскопу могут ждать карьерных успехов. Представители знака Водолей могут укрепить своё здоровье. А для рождённых под знаком зодиака Рыбы парад планет станет мощной точкой приложения интимной энергии, вашего либидо. А вот что ждёт оставшуюся троицу знаков зодиака: Скорпиона, Стрельца и Козерога.

Скорпионы будут особенно удачны в заграничных поездках вплоть до переезда в другую страну на ПМЖ. У Стрельцов открывается удачный период для инвестирования и управления деньгами в целом. Козероги благодаря параду планет могут встретить надёжных деловых партнёров, а некоторые смогут успешно наладить личную жизнь. Борис Зак Астролог