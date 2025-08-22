В Сочи украли «гурмана»-попугая Эйву: птица любит сыр и просекко, но будет сильно скучать по дому

В Сочи разыскивают попугая редкой породы по кличке Эйва. Хозяйка заявила, что птицу украли и объявила вознаграждение в 170 тысяч рублей за её возврат, пишет SHOT.

Видео © SHOT

Эйва отличается высоким интеллектом и даже может «просить страчателлу и просекко». По словам владелицы, у попугая эмоциональное развитие сравнимо с ребёнком пяти лет, поэтому разлуку он переносит крайне тяжело.