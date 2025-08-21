Стало известно, как проходит путешествие российских мух и мышей в космос

Полёт исследовательского спутника «Бион-М» №2, на борту которого находятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух, проходит в штатном режиме. Об этом сообщили представители Роскосмоса в своём Telegram-канале.

«По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали своё путешествие в космосе», — говорится в сообщении.

Запуск спутника был подготовлен совместно с Российской академией наук (РАН) и Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, а осуществлён на Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс». Впервые в истории аппарат подобного типа вывели на солнечно-синхронную орбиту с наклонением около 97 градусов. В «Роскосмосе» выразили уверенность, что проведение запланированных научных экспериментов позволит получить «бесценные знания», необходимые для дальнейшего освоения космоса человеком.