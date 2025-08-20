Ракета Союз вывела на орбиту биоспутник Бион-М с животными и растениями

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» с семьюдесятью пятью лабораторными мышами и другими биологическими образцами на борту. Об этом сообщает «Роскосмос».

Аппарат был выведён на орбиту примерно через девять минут после старта и проведёт в космическом пространстве тридцать суток. Среди биологических объектов на борту находятся около полутора тысяч мух дрозофил, различные клеточные культуры, растения, включая календулу и эхинацею, а также образцы зерновых и технических культур.

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» стартовала с Байконура. Видео © Telegram / «Роскосмос»

Дополнительно в космос отправились грибы, лишайники и семена растений, выращенные из семян, которые ранее уже побывали в космосе на исследовательских спутниках. Посадка спускаемого аппарата с результатами экспериментов запланирована на 19 сентября в степях Оренбургской области.