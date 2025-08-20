Телескоп Джеймс Уэбб открыл новый, 29-й спутник Урана

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил новый спутник Урана, который получил временное имя S/2025 U1. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

Согласно опубликованным данным, новым спутником, который стал 29-м в системе Урана, занимается группа исследователей под руководством Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) из Сан-Антонио. Спутник был выявлен в ходе наблюдений 2 февраля 2025 года.

Диаметр S/2025 U1 составляет всего около 10 километров, что, как предполагается, стало причиной неудачи зонда «Вояджер-2» в его поисках во время пролёта мимо Урана в 1986 году. Спутник находится на расстоянии 56 тысяч километров от планеты, и его орбита расположена вокруг экваториальной плоскости Урана между орбитами спутников Офелия и Бьянка.

Новый спутник Урана. Фото © NASA

Международный астрономический союз вскоре присвоит спутнику альтернативное название. Это открытие расширяет известное семейство спутников Урана и добавляет новые данные для дальнейшего изучения этой загадочной планеты.