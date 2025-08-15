Над необитаемым островом Херд в Индийском океане заметили загадочные объекты

Спутники NASA сняли десять загадочных тёмных пустот над необитаемым островом Херд, расположенным в южной части Индийского океана. Об этом сообщает издание Live Science.

Ширина каждого из этих «пятен» составляет примерно 13 километров, и, как уточняется, снимки были сделаны ещё девять лет назад. Учёные предполагают, что речь идёт о вихревых дорожках Кармана – явлении, возникающем, когда воздух сталкивается с препятствием, вызывая образование двойных рядов вихрей.

В данном случае вихри образовались из-за вулкана высотой 2700 метров, который стал препятствием для воздушного потока, что и привело к образованию необычных пустот в облаках над островом Херд.

Исследователи продолжают изучать это явление, отмечая, что нахождение таких вихревых структур может помочь лучше понять атмосферные процессы и влияние географических форм на климатические условия региона.