Прибудет к Новому году: Учёные бьют тревогу из-за межзвёздного объекта
Астрофизик Лоэб: Межзвёздный объект 3I/ATLAS может достигнуть Земли к концу 2025
3I/ATLAS. Обложка © Wikipedia.org / Space Telescope Science Institute (STScI) / ESA / NASA / David Jewitt
Таинственный межзвёздный объект 3I/ATLAS может приблизиться к Земле в конце 2025 года. Об этом заявил гарвардский астрофизик Ави Лоэб.
«Профессор Ави Лоэб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. <...> Лоэб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — приводит слова учёного Daily Mail.
Астрофизик не исключил, что объект может оказаться инопланетным кораблём, потенциально несущим исследовательский зонд или даже оружие. Особое внимание исследователей привлекли аномально большие размеры тела для межзвёздного объекта. Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются, пока его происхождение и природа остаются загадкой для научного сообщества.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Объект обладает признаками кометы и несётся к солнечной системе со скоростью 210 000 километров в час. Астрофизик из Гарварда Ави Лоэб выдвинул версию об искусственном происхождении небесного тела, указывая на его способность маневрировать. Другие исследователи относятся к предположению коллеги со скепсисом, напоминая, что за Лоэбом в прошлом была замечена любовь к смелым гипотезам.