Прибудет к Новому году: Учёные бьют тревогу из-за межзвёздного объекта

Таинственный межзвёздный объект 3I/ATLAS может приблизиться к Земле в конце 2025 года. Об этом заявил гарвардский астрофизик Ави Лоэб.

«Профессор Ави Лоэб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. <...> Лоэб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — приводит слова учёного Daily Mail.

Астрофизик не исключил, что объект может оказаться инопланетным кораблём, потенциально несущим исследовательский зонд или даже оружие. Особое внимание исследователей привлекли аномально большие размеры тела для межзвёздного объекта. Наблюдения за 3I/ATLAS продолжаются, пока его происхождение и природа остаются загадкой для научного сообщества.