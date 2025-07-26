Оксфордский астроном разгадал тайну летящего к Земле «враждебного корабля инопланетян»

Британский астроном из Оксфордского университета Крис Линтотт опроверг заявления о приближении к Земле «враждебного инопланетного корабля», назвав его обычной кометой. Об этом профессор рассказал РЕН ТВ.

Линтотт раскритиковал астрофизика из Гарварда Ави Леба, утверждавшего, что объект может иметь искусственное происхождение. По словам британского учёного, это типичное небесное тело, а подобные заявления — необоснованны.

«Боюсь, Ави несёт чушь. Это комета», — сказал Линтотт.