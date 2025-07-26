Уфологи заявили, что космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре

Небольшая группа учёных выдвинула спорную гипотезу о том, что недавно обнаруженный межзвёздный объект 3I/ATLAS может представлять угрозу для Земли. В статье, опубликованной 16 июля на сервере препринтов arXiv, исследователи предположили, что этот космический объект может быть инопланетным зондом, который достигнет Солнца в ноябре, пишет New York Post.

Объект был зафиксирован 1 июля, двигаясь к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Первоначальные наблюдения указывали на комету диаметром до 24 км. Однако гарвардский астрофизик Ави Лоэб и его коллеги из Лондона высказали предположение о его искусственном происхождении, ссылаясь на необычную траекторию и высокую скорость.

Комета 3I/ATLAS, снятая на телескоп Gemini North. Фото © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF/AURA / K. Meech (IfA/U. Hawaii)

По их версии, сближение с Юпитером, Марсом и Венерой может позволить объекту разместить на этих планетах наблюдательные устройства. Лоэб также отметил, что в момент максимального приближения к Солнцу объект окажется невидимым с Земли, что может быть преднамеренной маскировкой.

Эти предположения вызвали резкую критику научного сообщества. Астроном Саманта Лоулер заявила, что все данные указывают на естественное происхождение объекта. Даже сам Лоэб признал маловероятность своей гипотезы, отметив, что, скорее всего, это обычная межзвёздная комета.

Критики подчеркнули, что статья не прошла рецензирование, а её выводы противоречат результатам исследований международного астрономического сообщества. Оксфордский астроном Крис Линтотт назвал предположения об искусственной природе объекта необоснованными и оскорбительными для учёных, занимающихся его изучением.