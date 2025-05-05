«Украли, потом вернули»: Катя Лель раскрыла, стоит ли бояться нашествия инопланетян
Певица Катя Лель призвала россиян не бояться НЛО
Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель
Популярная российская певица Катя Лель, получившая широкую известность не только как исполнительница хитов, но и как человек, (по её собственному утверждению) похищенный инопланетянами, объяснила согражданам, как относиться к НЛО.
«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — цитирует певицу сайт MK.ru.
Артистка также подчеркнула, что при встрече со внеземными цивилизациями надо обязательно запретить им забирать ваши органы. Звезда отметила, что в 16 лет, когда её похищали инопланетяне, она ещё не знала про это правило. В то же время певица раскритиковала людей, которые не верят в существование НЛО.
«Это те люди, которые находятся на низких частотах и которые не работают над собой. Они могут осудить, посмеяться, не понимая, что за этим стоит», — объяснила Лель.
Ранее Катя Лель заспойлерила твист о судьбе человечества и заговорила о новом измерении. Кроме того, певица рассказала, с какими мужчинами ходит на свидания после развода.