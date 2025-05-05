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5 мая, 07:50

«Украли, потом вернули»: Катя Лель раскрыла, стоит ли бояться нашествия инопланетян

Певица Катя Лель призвала россиян не бояться НЛО

Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель

Катя Лель. Обложка © VK / Катя Лель

Популярная российская певица Катя Лель, получившая широкую известность не только как исполнительница хитов, но и как человек, (по её собственному утверждению) похищенный инопланетянами, объяснила согражданам, как относиться к НЛО.

«Не надо бояться НЛО. Бояться ничего не надо. Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — цитирует певицу сайт MK.ru.

Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе
Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе

Артистка также подчеркнула, что при встрече со внеземными цивилизациями надо обязательно запретить им забирать ваши органы. Звезда отметила, что в 16 лет, когда её похищали инопланетяне, она ещё не знала про это правило. В то же время певица раскритиковала людей, которые не верят в существование НЛО.

«Это те люди, которые находятся на низких частотах и которые не работают над собой. Они могут осудить, посмеяться, не понимая, что за этим стоит», — объяснила Лель.

Катя Лель во сне узнала год завершения СВО
Катя Лель во сне узнала год завершения СВО

Ранее Катя Лель заспойлерила твист о судьбе человечества и заговорила о новом измерении. Кроме того, певица рассказала, с какими мужчинами ходит на свидания после развода.

Борис Эльфанд
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