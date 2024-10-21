Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе

Певица Катя Лель, которая на всех интервью рассказывает о своей связи с инопланетянами, попала впросак. Детектор лжи показал, что артистка лжёт по поводу встречи с внеземной цивилизацией. Проверку на полиграфе она прошла на шоу «Сплетни-шейкер» от Муз-ТВ.

Катя Лель проверяется на детекторе лжи. Видео © Муз-ТВ

Несколько лет подряд Катя Лель уверяет всех в том, что она на самом деле встречала инопланетян и даже общалась с ними на галактическом языке. Среди доказательств певица привела факт того, что пришельцы украли у неё зубы 30 лет назад. По словам «внеземной» артистки, после этого она обзавелась даром исцеления, который иногда применяет и по сей день.