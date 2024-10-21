Друг всех инопланетян Катя Лель попалась на лжи во время проверки на полиграфе
Певица Катя Лель соврала на детекторе лжи, что видела инопланетян
Катя Лель. Фото © Telegram / Katya Lel
Певица Катя Лель, которая на всех интервью рассказывает о своей связи с инопланетянами, попала впросак. Детектор лжи показал, что артистка лжёт по поводу встречи с внеземной цивилизацией. Проверку на полиграфе она прошла на шоу «Сплетни-шейкер» от Муз-ТВ.
Катя Лель проверяется на детекторе лжи. Видео © Муз-ТВ
Несколько лет подряд Катя Лель уверяет всех в том, что она на самом деле встречала инопланетян и даже общалась с ними на галактическом языке. Среди доказательств певица привела факт того, что пришельцы украли у неё зубы 30 лет назад. По словам «внеземной» артистки, после этого она обзавелась даром исцеления, который иногда применяет и по сей день.
По каким-то причинам некоторые не верят звезде, поэтому на шоу решили прибегнуть к проверке на детекторе лжи. Её подключили к аппарату и задали её несколько вопросов про пришельцев, на которые певица без труда ответила, ведь она помнит каждую минуту, проведённую в обществе жителей далёких планет. Окаянный полиграф, однако, постановил, что в словах артистки о встрече с инопланетянами нет ни грамма правды.
Исполнительница хитов «Муси-пуси» и «Мой мармеладный» обожает инопланетян и эзотерику. По её словам, первый контакт с внеземным миром случился у неё в возрасте 16 лет, когда пришельцы украли у неё все зубы. Она уверена, что настанет день, когда все скептики прибегут к ней за помощью, поскольку лишь ей одной открылись сакральные знания о том, как надо общаться с представителями далёких планет. Кстати, сейчас Катя Лель готовит песню на галактическом языке, для своей аудитории со всех уголков веселенной.