«Я снова замужем»: Бритни Спирс шокировала фанатов видео в свадебном платье

Певица Бритни Спирс опубликовала видео в свадебном платье и фате и заявила, что снова вышла замуж — в этот раз за саму себя.

Бритни Спирс в свадебном платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

«День, когда я вышла замуж за себя. Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила», — написала под видео певица.

Фанатов ролик напугал: многие отметили странный взгляд и заторможенность Бритни. Некоторые подписчики написали, что певица опубликовала очередные сумасшедшие танцы и признания, не имеющие смысла.