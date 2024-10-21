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21 октября, 14:38

«Я снова замужем»: Бритни Спирс шокировала фанатов видео в свадебном платье

Певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Бритни Спирс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Бритни Спирс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Певица Бритни Спирс опубликовала видео в свадебном платье и фате и заявила, что снова вышла замуж — в этот раз за саму себя.

Бритни Спирс в свадебном платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

«День, когда я вышла замуж за себя. Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила», — написала под видео певица.

Фанатов ролик напугал: многие отметили странный взгляд и заторможенность Бритни. Некоторые подписчики написали, что певица опубликовала очередные сумасшедшие танцы и признания, не имеющие смысла.

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А ранее Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама же и устроила. Певица чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь перекинулся ей на лицо.

Алена Пенчугина
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