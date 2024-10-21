«Я снова замужем»: Бритни Спирс шокировала фанатов видео в свадебном платье
Певица Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя
Бритни Спирс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
Певица Бритни Спирс опубликовала видео в свадебном платье и фате и заявила, что снова вышла замуж — в этот раз за саму себя.
Бритни Спирс в свадебном платье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
«День, когда я вышла замуж за себя. Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самая гениальная вещь, которую я когда-либо совершила», — написала под видео певица.
Фанатов ролик напугал: многие отметили странный взгляд и заторможенность Бритни. Некоторые подписчики написали, что певица опубликовала очередные сумасшедшие танцы и признания, не имеющие смысла.
А ранее Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама же и устроила. Певица чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь перекинулся ей на лицо.