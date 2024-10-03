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3 октября, 10:37

С огнём шутки плохи: Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама устроила

Бритни Спирс лишилась волос с бровями и чуть не спалила дом, разжигая камин

Американская певица Бритни Спирс чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь внезапно перекинулся ей на лицо, оставив артистку без волос и бровей. Об этом несчастном случае Бритни рассказала в социальных сетях.

Инцидент случился полгода назад. Певица решила разжечь камин, но пламя внезапно перекинулось ей на лицо. Спирс получила ожоги второй и третьей степени, кроме того у неё сгорели ресницы, брови и часть волос, из-за чего ей пришлось носить необычную причёску.

«Было больно прикасаться к моему телефону. Мне было больно накладывать лёд на лицо. Было больно прикоснуться к чему-либо. Это происходило около шести или семи часов... Боль так и не проходила. Было так плохо», — вспоминает поп-звезда.

Сейчас Бритни уже исцелилась и продолжает выкладывать сторис в своих соцсетях. К слову, похоже, что в её в случае шутки с огнём совсем плохи — ранее она рассказывала как случайно сожгла свой тренажёрный зал, когда зажгла там свечи.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как Бритни Спирс оказалась в центре очередного скандала, который пришлось решать, вызвав скорую и полицию. Всё случилось в Лос-Анджелесе в ночь на 1 мая в одном из отелей. Постояльцы услышали, как певица выкрикивает угрозы персоналу и гостям. Бритни плакала, на её теле были резаные раны. Вероятнее всего, у неё произошла драка с её парнем Полом Солизом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Entertainment Press

Юрий Лысенко
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