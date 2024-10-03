С огнём шутки плохи: Бритни Спирс лишилась бровей и волос при пожаре, который сама устроила

Американская певица Бритни Спирс чуть не сгорела в собственном доме, когда разжигала камин. Огонь внезапно перекинулся ей на лицо, оставив артистку без волос и бровей. Об этом несчастном случае Бритни рассказала в социальных сетях.

Инцидент случился полгода назад. Певица решила разжечь камин, но пламя внезапно перекинулось ей на лицо. Спирс получила ожоги второй и третьей степени, кроме того у неё сгорели ресницы, брови и часть волос, из-за чего ей пришлось носить необычную причёску.

«Было больно прикасаться к моему телефону. Мне было больно накладывать лёд на лицо. Было больно прикоснуться к чему-либо. Это происходило около шести или семи часов... Боль так и не проходила. Было так плохо», — вспоминает поп-звезда.

Сейчас Бритни уже исцелилась и продолжает выкладывать сторис в своих соцсетях. К слову, похоже, что в её в случае шутки с огнём совсем плохи — ранее она рассказывала как случайно сожгла свой тренажёрный зал, когда зажгла там свечи.