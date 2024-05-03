Пришлось вызвать врачей: Полуголая Бритни Спирс закатила скандал в отеле, на её теле видели порезы

Бритни Спирс попала в очередной скандал, и на этот раз ей даже вызвали скорую помощь и полицию. Как пишет TMZ, всё произошло в ночь на 1 мая в одном из отелей Лос-Анджелеса: постояльцы услышали крик певицы, угрожавшей сотрудникам и другим гостям. Артистка плакала, а на её теле увидели порезы. Предположительно, она подралась с возлюбленным Полом Солизом.

К врачам Спирс вышла почти обнажённой, прикрываясь подушкой и одеялом, после чего уехала в сопровождении охраны. Солиза рядом с ней не было.

К слову, Бритни почти развелась с мужем, тренером и моделью Сэмом Асгари. Судья в ближайшее время подпишет соответствующее заявление, после чего брак будет официально расторгнут. Согласно брачному договору, практически бывший супруг не получит от певицы ровным счётом ничего.