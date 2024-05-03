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3 мая, 07:37

Пришлось вызвать врачей: Полуголая Бритни Спирс закатила скандал в отеле, на её теле видели порезы

TMZ: Бритни Спирс увезли из отеля в Лос-Анджелесе после драки с возлюбленным

Бритни Спирс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears

Бритни Спирс. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears

Бритни Спирс попала в очередной скандал, и на этот раз ей даже вызвали скорую помощь и полицию. Как пишет TMZ, всё произошло в ночь на 1 мая в одном из отелей Лос-Анджелеса: постояльцы услышали крик певицы, угрожавшей сотрудникам и другим гостям. Артистка плакала, а на её теле увидели порезы. Предположительно, она подралась с возлюбленным Полом Солизом.

К врачам Спирс вышла почти обнажённой, прикрываясь подушкой и одеялом, после чего уехала в сопровождении охраны. Солиза рядом с ней не было.

К слову, Бритни почти развелась с мужем, тренером и моделью Сэмом Асгари. Судья в ближайшее время подпишет соответствующее заявление, после чего брак будет официально расторгнут. Согласно брачному договору, практически бывший супруг не получит от певицы ровным счётом ничего.

Отец Бритни Спирс потерял ногу
Отец Бритни Спирс потерял ногу

Ранее Бритни Спирс пояснила, почему в её социальных сетях то и дело появляются крайне откровенные фото. По словам певицы, это помогает ей чувствовать себя сексуальной.

Матвей Константинов
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