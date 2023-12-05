Отец Бритни Спирс потерял ногу

Отцу американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирсу месяц назад ампутировали ногу, сообщает портал TMZ. По версии издания, причиной такой радикальной операции стала инфекция.

После обнаружения болезни он перенёс пять операций, однако ни одна не помогла Спирсу. В результате ногу пришлось ампутировать. По словам авторов материала, сейчас состояние отца звезды не самое лучшее, он подавлен не только из-за потери ноги, но и скандала с опекунством над Бритни. По словам источника портала, Спирс-старший хочет примирения с дочерью.

Сама Бритни также готова наладить общение с отцом. Кроме того, она несколько раз хотела материально поддержать его и заявляла, что очень скучает.