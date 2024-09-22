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22 сентября, 17:49

Отдыхающие напились и сожгли гостиницу под Одессой

«Страна.ua»: Пьяные отдыхающие сожгли гостиницу в Одесской области

Пьяные отдыхающие сожгли гостиницу в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Кадры пожара в кооперативе «Вишнёвый сад» возле Черноморска. Видео © Telegram / Одесса как она есть

Инцидент произошёл в кооперативе «Вишневый сад» возле Черноморска. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Судя по кадрам с места ЧП, пламя уже охватило практически всё здание.

Тем временем по всей Украине уже который месяц вспыхивают автомобили военнослужащих. Подлежащие мобилизации уклонисты уничтожают транспортные средства в отместку сотрудникам ТЦК, которые продолжают бесчинствовать для восполнения живой силы ВСУ.

Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Одесса как она есть

Наталья Демьянова
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