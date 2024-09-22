Отдыхающие напились и сожгли гостиницу под Одессой

Пьяные отдыхающие сожгли гостиницу в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Кадры пожара в кооперативе «Вишнёвый сад» возле Черноморска. Видео © Telegram / Одесса как она есть

Инцидент произошёл в кооперативе «Вишневый сад» возле Черноморска. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Судя по кадрам с места ЧП, пламя уже охватило практически всё здание.