Отдыхающие напились и сожгли гостиницу под Одессой
«Страна.ua»: Пьяные отдыхающие сожгли гостиницу в Одесской области
Пьяные отдыхающие сожгли гостиницу в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Кадры пожара в кооперативе «Вишнёвый сад» возле Черноморска. Видео © Telegram / Одесса как она есть
Инцидент произошёл в кооперативе «Вишневый сад» возле Черноморска. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Судя по кадрам с места ЧП, пламя уже охватило практически всё здание.
Тем временем по всей Украине уже который месяц вспыхивают автомобили военнослужащих. Подлежащие мобилизации уклонисты уничтожают транспортные средства в отместку сотрудникам ТЦК, которые продолжают бесчинствовать для восполнения живой силы ВСУ.
Кадр из видео Telegram / Одесса как она есть