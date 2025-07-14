Учёные зафиксировали крупнейшее слияние чёрных дыр в космосе

Учёные зафиксировали самое масштабное слияние чёрных дыр в истории наблюдений. Об этом сообщает EurekAlert.

Согласно данным издания, исследователи из международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили это событие с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон, а также датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых в 100 и 140 раз превышает солнечную, начали стремительно вращаться вокруг друг друга и в итоге столкнулись, образовав ещё более массивный объект.

Феномен был зарегистрирован по гравитационным волнам ещё в ноябре 2023 года. Сигнал, позволивший идентифицировать слияние, получил обозначение GW231123.

Как отмечает издание, учёные обнаружили слияние самых тяжёлых чёрных дыр из всех, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн. В результате образовалась чёрная дыра массой в 225 раз больше солнечной.

На сегодняшний день с помощью гравитационных волн зафиксировано около 300 слияний чёрных дыр. Предыдущий рекорд принадлежал системе GW190521, общая масса которой составляла 140 солнечных масс.

По информации EurekAlert, открытие будет представлено на научных конференциях в Глазго с 14 по 18 июля.