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14 июля, 08:43

Учёные зафиксировали крупнейшее слияние чёрных дыр в космосе

EurekAlert: Учёные зафиксировали самое крупное слияние чёрных дыр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiya Krinichnaya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiya Krinichnaya

Учёные зафиксировали самое масштабное слияние чёрных дыр в истории наблюдений. Об этом сообщает EurekAlert.

Согласно данным издания, исследователи из международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили это событие с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон, а также датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых в 100 и 140 раз превышает солнечную, начали стремительно вращаться вокруг друг друга и в итоге столкнулись, образовав ещё более массивный объект.

Феномен был зарегистрирован по гравитационным волнам ещё в ноябре 2023 года. Сигнал, позволивший идентифицировать слияние, получил обозначение GW231123.

Как отмечает издание, учёные обнаружили слияние самых тяжёлых чёрных дыр из всех, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн. В результате образовалась чёрная дыра массой в 225 раз больше солнечной.

На сегодняшний день с помощью гравитационных волн зафиксировано около 300 слияний чёрных дыр. Предыдущий рекорд принадлежал системе GW190521, общая масса которой составляла 140 солнечных масс.

По информации EurekAlert, открытие будет представлено на научных конференциях в Глазго с 14 по 18 июля.

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Ранее учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру с аномально мощным магнитным полем. По словам астрофизиков, это открытие предоставляет новые возможности.

Никита Никонов
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