Учёные обнаружили сверхмассивную чёрную дыру с аномально мощным магнитным полем

Российские и зарубежные астрофизики обнаружили у сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NRAO 530 необычайно сильное магнитное поле. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ. Открытие позволит проверить существующие теории формирования джетов и падения вещества на чёрные дыры.

Учёные выяснили, что мощное магнитное поле особым образом «закручивает» джет — узкий пучок материи, разогнанный до околосветовых скоростей. Джет имеет сложную структуру, меняющуюся по мере удаления от чёрной дыры.

«Мы впервые получили столь детальную картину физических процессов, происходящих вблизи сверхмассивной чёрной дыры в квазаре NRAO 530. Обнаружение рекордно сильного магнитного поля и измерение фарадеевского вращения на таких высоких частотах открывают новые возможности», — подчеркнула старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Исследователи объединили данные с четырёх крупных сетей радиотелескопов, работающих на пяти разных длинах волн. Они помогли определить местоположение «ножки» выброса материи, измерить силу магнитного поля, форму выброса и оценить плотность плазмы внутри джета. Замеры показали, что джет имеет спиральную форму. На небольшом расстоянии от горизонта событий чёрной дыры напряжённость магнитного поля составляет 3-30 тысяч гаусс. Это в десятки тысяч раз выше аналогичного параметра для поверхности Земли.