Вечная ночь на Земле: Учёные рассчитали, когда наш мир навсегда погрузится во мрак

Астрофизики постоянно проводят исследования, связанные с разными правилами функционирования космоса. Так, они выяснили, что каждый год тёмная материя нагревает наш космический дом на 0,015 градуса. Более того, это тепло скапливается внутри планеты, в результате чего та начинает крутиться быстрее. Поэтому земные сутки сокращаются. Хотите узнать, когда на Земле наступит вечная ночь? Все подробности в материале.

Из чего состоит Вселенная

Так из чего же состоит Вселенная? Много из чего: есть 17 частиц, среди них кварки, бозоны, фермионы и ещё несколько. Фото © Wikipedia / NASA

Стандартная модель физики — это теория, которая объясняет, из чего состоит Вселенная и то, как взаимодействуют частицы. По ней всё на свете делится на две большие группы — материя и энергия. Материя — это всё, что занимает место в пространстве и имеет массу. А энергия — способность совершать работу. Частицы стандартной модели как раз относятся либо к одному, либо к другому. А сами частицы взаимодействуют по четырём типам: сильно, слабо, а ещё есть электромагнитное взаимодействие и гравитация. Физики нашли уже 17 частиц, которые более или менее вписываются в эти рамки. Это так называемые светлые материя и энергия.

Но астрофизики занимаются немного другими вещами. Они изучают космос. А большая часть космоса состоит из вакуума, и он содержит в себе те вещи, о которых мы просто не знаем. Тёмная материя и тёмная энергия, которые правят большей частью нашей Вселенной, в стандартную модель не включены. Тёмная материя — материя-призрак, её не видно, но она есть. А тёмная энергия — неизвестный тип энергии, что ускоряет расширение нашей Вселенной.

Так что же такое тёмная материя

На самом деле большая часть Вселенной состоит из тёмной материи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

Тёмная материя невидима, она не излучает свет, но существует: это доказано тем, что она может провоцировать гравитационные взаимодействия. Приведём пример: звёзды в своих галактиках вращаются так, как будто там есть некая невидимая сущность, которая имеет массу и заставляет их вращаться. Это и есть тёмная материя. Она тоже по всей логике должна состоять из частиц. Но её частицы очень трудно обнаружить: на Земле тёмной материи, судя по всему, нет, а запустить в космос адронный коллайдер пока никто не может.

Как тёмная материя влияет на Землю

Тёмная материя нагревает Землю и ускоряет её вращение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Тёмная материя как главный «строительный блок» космоса влияет и на Землю, причём достаточно сильно. Она воздействует на вращение Солнца и его системы вокруг центра Галактики, вследствие чего Земле тоже «достаётся». Так вот, тёмная материя способна нагреть Землю на 0,015 градуса за 100 лет, а за миллион лет — на целых полтора. Не всё это тепло скапливается внутри Земли, немного тепловой энергии выходит наружу. Но всё равно нагрев космического тела заставляет его вращаться быстрее. А земные сутки — это период полного обращения планеты вокруг Солнца. Поэтому тёмная материя и сокращает длительность суток, а также светового дня.

Когда наступит вечная ночь на Земле

Вечная ночь на Земле наступит из-за тёмной материи. Фото © «Шедеврум»

Да, тёмная материя вполне способна вызвать на Земле полное отсутствие света, вечную ночь. Так, по расчётам астрофизиков, через 4,5 миллиарда лет земные сутки сократятся на 17 лет. Учитывая, что сами сутки длятся всего 24 часа, нас, судя по всему, ожидает конец земного времени. Часы пойдут вспять, вся планета погрузится во тьму. Хорошо, что четыре миллиарда лет — большой срок и мы имеем все шансы этого не увидеть.

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Экзопланеты — это планеты, которых нет в Солнечной системе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA

Экзопланеты — это планеты вне Солнечной системы, которые в наибольшей степени похожи на Землю. Учёные и энтузиасты космоса лелеют надежду обнаружить на них жизнь, ну или как минимум пригодные условия для жизни, чтобы человечество сбежало туда в случае какой-либо катастрофы. И влияние тёмной материи на экзопланеты астрофизики тоже изучили.

Учёные взяли в качестве примера пятнадцать экзопланет и проверили, как на них влияет тёмная материя. Выяснилось: если такая материя плотно скапливается в каком-то месте, её влияние становится доминирующим. Поэтому вращение экзопланет тоже ускоряется, причём быстро. Удивительно, но одной из экзопланет является газовый гигант Эпсилон Индейца, который имеет вес семи Юпитеров и находится на расстоянии примерно 12 световых лет от Земли. В случае если бы Эпсилон Индейца находился ближе к центру Галактики, его сутки сокращались бы на целых 10 секунд каждый век.