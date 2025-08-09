Корабль Crew Dragon с Песковым вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с международным экипажем, включавшим российского космонавта Кирилла Пескова, успешно завершил миссию и вернулся на Землю. Трансляция посадки велась на официальном сайте американского космического агентства NASA.

Сообщается, что корабль совершил штатное приводнение в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Спуск с орбиты и возвращение заняли у экипажа около 17 часов.