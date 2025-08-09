Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 18:58

Корабль Crew Dragon с Песковым вернулся на Землю

Crew Dragon с российским космонавтом Песковым успешно приводнился у Калифорнии

Российский космонавт Кирилл Песков. Обложка © ТАСС / AP / John Raoux

Российский космонавт Кирилл Песков. Обложка © ТАСС / AP / John Raoux

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с международным экипажем, включавшим российского космонавта Кирилла Пескова, успешно завершил миссию и вернулся на Землю. Трансляция посадки велась на официальном сайте американского космического агентства NASA.

Сообщается, что корабль совершил штатное приводнение в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Спуск с орбиты и возвращение заняли у экипажа около 17 часов.

Баканов и и.о. главы NASA Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года
Баканов и и.о. главы NASA Даффи договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

Напомним, что 2 августа Crew Dragon поднял на Международную космическую станцию новый экипаж, в составе которого тоже есть российский космонавт — Олег Платонов. Компанию ему составят трое астронавтов: американцы Майкл Финк и Зена Кардман, а также японец Кимия Юи.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • NASA
  • Crew Dragon
  • Космонавтика
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar