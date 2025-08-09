Корабль Crew Dragon с Песковым вернулся на Землю
Crew Dragon с российским космонавтом Песковым успешно приводнился у Калифорнии
Российский космонавт Кирилл Песков. Обложка © ТАСС / AP / John Raoux
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с международным экипажем, включавшим российского космонавта Кирилла Пескова, успешно завершил миссию и вернулся на Землю. Трансляция посадки велась на официальном сайте американского космического агентства NASA.
Сообщается, что корабль совершил штатное приводнение в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Спуск с орбиты и возвращение заняли у экипажа около 17 часов.
Напомним, что 2 августа Crew Dragon поднял на Международную космическую станцию новый экипаж, в составе которого тоже есть российский космонавт — Олег Платонов. Компанию ему составят трое астронавтов: американцы Майкл Финк и Зена Кардман, а также японец Кимия Юи.