Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым на борту пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа благополучно добрался до Международной космической станции (МКС) и осуществил штатную стыковку. Кроме россиянина, на корабле находились американцы Майкл Финк и Зена Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи.

Платонов впервые в жизни совершил орбитальный полёт, он уже передал на Землю свои впечатления, рассказав, что испытал «неописуемое счастье и восторг». Россиянин поблагодарил Роскосмос и американскую сторону за возможность сотрудничества. Экипаж проведёт на орбите несколько месяцев.