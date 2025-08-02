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2 августа, 07:25

Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым на борту пристыковался к МКС

Олег Платонов, Майкл Финк, Зена Кардман и Кимия Юи (слева направо). Обложка © SpaceX

Олег Платонов, Майкл Финк, Зена Кардман и Кимия Юи (слева направо). Обложка © SpaceX

Американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа благополучно добрался до Международной космической станции (МКС) и осуществил штатную стыковку. Кроме россиянина, на корабле находились американцы Майкл Финк и Зена Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи.

Платонов впервые в жизни совершил орбитальный полёт, он уже передал на Землю свои впечатления, рассказав, что испытал «неописуемое счастье и восторг». Россиянин поблагодарил Роскосмос и американскую сторону за возможность сотрудничества. Экипаж проведёт на орбите несколько месяцев.

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Накануне сообщалось, что с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся запуск космического корабля Crew Dragon. На борту находится международный экипаж, включающий российского космонавта Олега Платонова. Этот полёт осуществляется в рамках соглашения о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA. Экипажу предстоит шестимесячная работа на орбите, в ходе которой запланированы десятки научных экспериментов.

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Татьяна Миссуми
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