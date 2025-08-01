Российский космонавт Платонов стартовал к МКС на Crew Dragon

С космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся запуск космического корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, он взмыл ввысь сегодня, 1 августа 2024 года, в 18:43 по московскому времени. На борту находится международный экипаж, включающий российского космонавта Олега Платонова. Об этом сообщает Госкорпорация «Роскосмос».

Особое значение имеет участие российского специалиста — Платонов стал 27-м космонавтом из России, отправившимся в космос на американском корабле, и седьмым на Crew Dragon. Этот полёт осуществляется в рамках соглашения о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA.