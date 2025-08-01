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1 августа, 18:48

Российский космонавт Платонов стартовал к МКС на Crew Dragon

С космодрома на мысе Канаверал (Флорида) состоялся запуск космического корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, он взмыл ввысь сегодня, 1 августа 2024 года, в 18:43 по московскому времени. На борту находится международный экипаж, включающий российского космонавта Олега Платонова. Об этом сообщает Госкорпорация «Роскосмос».

Видео © Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»

Особое значение имеет участие российского специалиста — Платонов стал 27-м космонавтом из России, отправившимся в космос на американском корабле, и седьмым на Crew Dragon. Этот полёт осуществляется в рамках соглашения о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA.

Видео © Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»

По данным телеметрии, все системы работают в штатном режиме, корабль успешно вышел на расчётную орбиту. Стыковка с Международной космической станцией ожидается через 24 часа после старта. Экипажу предстоит шестимесячная работа на орбите, в ходе которой запланированы десятки научных экспериментов.

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Ранее 29 июля стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон. Он приехал в США с делегацией госкорпорации и накануне провёл встречу с экипажем Crew Dragon. Запуск корабля, намеченный на 31 июля, был отложен.

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Обложка © Telegram/Госкорпорация «Роскосмос»

Анастасия Никонорова
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