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Регион
31 июля, 17:32

Главы «Роскосмоса» и NASA провели первые переговоры с 2018 года

Гендиректор Роскосмоса Баканов встретился с и. о. главы NASA Даффи в США

Прошли переговоры генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющий обязанности директора NASA Шона Даффи. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Прошли переговоры генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющий обязанности директора NASA Шона Даффи. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

В США прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющего обязанности директора NASA Шона Даффи. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации. Это первые с 2018 года переговоры руководитель космических ведомств двух стран.

Прошли переговоры генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющий обязанности директора NASA Шона Даффи. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — сказал Баканов.

Стороны обсудили взаимодействие по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, работу МКС, а также дальнейшее сотрудничество по другим проектам. Баканов пригласил Даффи на запуск «Союза» в ноябре, глава НАСА подтвердил готовность прибыть в Россию.

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменён за минуту до старта
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отменён за минуту до старта

Напомним, что о прибытии Дмитрия Баканова в Хьюстон стало известно 29 июля. Он прилетел в США вместе с делегацией госкорпорации и накануне встретился с экипажем корабля Crew Dragon. Его старт должен был состояться сегодня, однако был перенесён.

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Юлия Сафиулина
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