Главы «Роскосмоса» и NASA провели первые переговоры с 2018 года

В США прошла встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющего обязанности директора NASA Шона Даффи. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации. Это первые с 2018 года переговоры руководитель космических ведомств двух стран.

Прошли переговоры генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова и исполняющий обязанности директора NASA Шона Даффи. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Я приложу усилия, чтобы сохранить канал сотрудничества между Россией и США, и жду того же от NASA», — сказал Баканов.

Стороны обсудили взаимодействие по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, работу МКС, а также дальнейшее сотрудничество по другим проектам. Баканов пригласил Даффи на запуск «Союза» в ноябре, глава НАСА подтвердил готовность прибыть в Россию.