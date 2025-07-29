Глава Роскосмоса Баканов прибыл в США для встречи с главой NASA Даффи

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов вместе с делегацией госкорпорации приехал в США. Он встретится с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.

Как сообщили в «Роскосмосе», это первая встреча глав космических ведомств России и США за восемь лет. Место встречи — Хьюстон. Баканов осмотрит структурные подразделения Космического центра имени Джонсона и познакомится с их работой.

Российская делегация планирует также посетить производственное подразделение компании Boeing. Там разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner. В программе визита — переговоры с руководством космической программы компании.

Кроме того, представители «Роскосмоса» встретятся с экипажем космического корабля Crew Dragon. В его состав входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. В завершение визита российская делегация осмотрит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.