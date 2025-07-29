Глава Роскосмоса Баканов прибыл в США для встречи с главой NASA Даффи
Дмитрий Баканов. Обложка © Life.ru
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов вместе с делегацией госкорпорации приехал в США. Он встретится с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.
Как сообщили в «Роскосмосе», это первая встреча глав космических ведомств России и США за восемь лет. Место встречи — Хьюстон. Баканов осмотрит структурные подразделения Космического центра имени Джонсона и познакомится с их работой.
Российская делегация планирует также посетить производственное подразделение компании Boeing. Там разрабатывают многоразовый пилотируемый транспортный корабль CST-100 Starliner. В программе визита — переговоры с руководством космической программы компании.
Кроме того, представители «Роскосмоса» встретятся с экипажем космического корабля Crew Dragon. В его состав входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. В завершение визита российская делегация осмотрит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.
Ранее Life.ru сообщал, что глава «Роскосмоса» обсудит перекрёстные полёты с шефом NASA на мысе Канаверал. Российская сторона посетит запуск с мыса Канаверал во Флориде ракеты Falcon и корабля Dragon.