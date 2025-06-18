«Роскосмос» объявил о приходе крупного инвестора в отечественное ракетостроение
Баканов: «Роскосмос» заручился поддержкой крупного частного инвестора
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025 заявил о привлечении крупного частного инвестора для финансирования разработки ракет для космических полётов. Соответствующие договорённости, по его словам, уже достигнуты.
«Нужна ракета с возвращаемой первой ступенью, и у нас есть определённые договорённости о том, что и в этой сфере появится крупный частный инвестор», — отметил Баканов в рамках выступления на сессии Евразийского женского форума, посвящённой венчурным инвестициям.
Ранее сообщалось, что к 2030 году Россия планирует довести число ежегодных космических запусков до 66, а к 2036 году — до 113. Эти показатели соответствуют целям Национального проекта и были озвучены генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.