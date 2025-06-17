Россия через десять лет сможет проводить 113 космических пусков в год

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия, согласно целям Нацпроекта, сможет проводить 66 космических полётов в год к 2030 и 113 пусков к 2036.

На заседании в Совете Федерации Баканов уведомил, что президент страны Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ», который будут реализовывать. Согласно целям, Россия сможет проводить 66 отправлений в год, а к 2036 доля пусков должна составить 28% в мире. Планируется, что количество взлётов составит 113.

При этом Баканов предоставил данные, в которых указано, что в 2024 году было совершено 46 запусков. При этом доля России на мировом рынке пусковых услуг составила — 6,5%.